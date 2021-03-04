Son dakika haber | Rusya'da intihar girişimi: Kurtarılma anı kamerada
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Son dakika haber | Rusya'da intihar girişimi: Kurtarılma anı kamerada

04.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:45
Son dakika haber | Rusya'da intihar girişimi: Kurtarılma anı kamerada

Son dakika haberine göre Rusya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan kadını, çevreden geçen bir vatandaşın müdahalesiyle son anda kurtardı.

Rusya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan kadını, çevreden geçen bir vatandaşın müdahalesiyle son anda kurtardı. Kameraya yansıyan intihar girişiminin, TikTok videosu için olup olmadığı araştırılıyor.

Rusya'nın Kropotkin kentindeki bir üst geçitte tel korkuluklara tırmanan kadın intihar girişiminde bulundu. Üst geçitten geçen bir kişi, koşarak intihar girişiminde bulunan kadını bacağından tutarak, olası bir faciayı önledi. Kurtarılma anı kameraya yansıdı.Korkuluklardan inen kadın çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olay yerine gelen polis, kadını hastaneye götürürken; emniyet güçlerinden yapılan açıklamada olayın bir TikTok videosu ile ilgili olabileceğinden şüphelenildiği açıklandı.Rus polisi, Kropotkin'deki intihar girşiminin nedenini araştırıyor.

- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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