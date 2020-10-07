Son dakika haber... Rusya'da hidro uçuş yapan kadının şovu kamerada!
07.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:51
Bir son dakika haberine göre Rusya'da Kristina Isaeva isimli kadın, bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı.
Rusya'da Kristina Isaeva isimli kadın, bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Kristina Isaeva adlı kadın, Moskova'da bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı. O anlar kameraya yansıdı. Yerel medyaya konuşan Isaeva'nın "Rusya'da böyle numaralar yapabilen tek kişi benim ve Moskova'da düzenlenen uluslararası FlyFest 2019 yarışmasında ikinci oldum. 'Pro' kategorisindeydi ve 13 erkekle yarışıyordum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
- Rusya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı