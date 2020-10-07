Son dakika haber... Rusya'da hidro uçuş yapan kadının şovu kamerada!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Rusya'da hidro uçuş yapan kadının şovu kamerada!

07.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:51
Son dakika haber... Rusya'da hidro uçuş yapan kadının şovu kamerada!

Bir son dakika haberine göre Rusya'da Kristina Isaeva isimli kadın, bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı.

Rusya'da Kristina Isaeva isimli kadın, bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Kristina Isaeva adlı kadın, Moskova'da bir gölde hidro uçuş yaptığı sırada 3 takla attı. O anlar kameraya yansıdı. Yerel medyaya konuşan Isaeva'nın "Rusya'da böyle numaralar yapabilen tek kişi benim ve Moskova'da düzenlenen uluslararası FlyFest 2019 yarışmasında ikinci oldum. 'Pro' kategorisindeydi ve 13 erkekle yarışıyordum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Berat Albayrak Erkan Kandemir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Özgü Namal Burak Özçivit Erdal Beşikçioğlu
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Roland Garros Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Rusya'da hidro uçuş yapan kadının şovu kamerada! - Moskova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:58:03. #1.14#
title