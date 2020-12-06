- Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama

06.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:17

- Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama Rusya'da bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

- Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama

MOSKOVA - Rusya'da bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Rostov On-Don şehrinde sabah saatlerinde bir havai fişek fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile fabrikada bulunan havai fişekler patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının sabah saat 06.30 sularında başladığı ve hafta sonu olması nedeniyle fabrikada üretim yapılmadığı ifade edildi. Bakanlık, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Bakanlık, havai fişek fabrikasındaki yangının patlamalar nedeniyle uzun uğraşlar sonucu ancak öğleden sonra kontrol altına alındığını ifade etti. Fabrika yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında çevrede yaşayanların evlerinden çıkmaması için sürekli uyarılar yapıldı. Fabrikadaki patlamalar nedeniyle çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, havai fişek fabrikasındaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuruldu.

- Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama
- Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama
- Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama
- Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Çiğli'de plastik fabrikasında yangın
Çiğli'de plastik fabrikasında yangın
Mısır'da boya ve tiner fabrikasında büyük yangın
Mısır'da boya ve tiner fabrikasında büyük yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Oktay Kaynarca Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Rusya'da havai fişek fabrikasında patlama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:17:34. #1.14#
title