Rusya'da havai fişek deposunda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da havai fişek deposunda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir havai fişek deposunda çıkan yangın depoda patlamalara neden olurken, patlamalar sonucu yangın yan binaya da sıçradı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir havai fişek deposunda çıkan yangın depoda patlamalara neden olurken, patlamalar sonucu yangın yan binaya da sıçradı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Rus medyasının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, TSİ 17.36'da başlayan yangın 150 metrekarelik depoda patlamalara neden oldu. Patlamalar nedeniyle yangının yan binaya da sıçradığı öğrenilirken, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada, patlamalar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında zorluk yaşansa da ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bakanlık yangının seviyesini 5 üzerinden 2 olarak açıklarken, olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

(İHA)

Rusya'da havai fişek deposunda yangın
Rusya'da havai fişek deposunda yangın
Rusya'da havai fişek deposunda yangın
Rusya'da havai fişek deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

''Alkol komasına girdik'' deyip çağırdıkları ambulansla eve bırakılmak isteyen şahıslar, reddedilince sağlık çalışanlarına saldırdı
''Alkol komasına girdik'' deyip çağırdıkları ambulansla eve bırakılmak isteyen şahıslar, reddedilince sağlık çalışanlarına saldırdı
Fatih'te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı
Fatih'te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Emmanuel Macron
Magazin Hadise Müge Anlı Hülya Avşar Merve Dizdar
Spor Ali Koç Cristiano Gareth Bale Mert Müldür Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'da havai fişek deposunda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 19:11:08. #1.16#

title