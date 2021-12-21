Son dakika gündem: Rusya'da Çalıştığı Bankayı Soyan Bankacı Polis Tarafından Yakalandı

- Rusya'da çalıştığı bankayı soyan bankacı polis tarafından yakalandı

MOSKOVA - Rusya'da çalıştığı bankayı soyan bankacı çaldığı paralarla ortadan kaybolduktan sonra polisin 15 günlük araması sonrasında yakalandı.

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir banka şubesinde çalışan 30 yaşındaki Anna Grigorieva, iş çıkışı çaldığı paralarla kayıplara karıştı. Anna Grigorieve çalıştığı bankadan 6 Aralık tarihinde 15 milyon ruble (2 milyon 721 bin TL), 49 bin dolar (660 bin TL) ve 49 bin euro'yu (750 bin TL) mesai saati çıkışında çantasına ve ceplerine doldurarak ayrıldı. Çalışanın bankayı soyduğu güvenlik kameralarının tespitiyle ortaya çıktıktan sonra Rus bankası, görüntüleri delil olarak sunarak çalışanının bulunması için Rus polisine müracaat etti. Polis tarafından yaklaşık 15 gün boyunca aranan banka çalışanının yakalanması için havaalanlarına, tren istasyonlarına, terminallere ve gümrüklere bilgi verilirken ülkedeki tüm polis birimlerine kadının görüldüğü yerde yakalanması için talimat verildi.

Kocası gözaltına alınınca yeri belli oldu

Rus polisinin yanı sıra Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler de kadının bulunması için devreye girdi. İşbirliği yaptığı şüphesiyle banka çalışanının eşi gözaltına alınırken çalışanın annesi kızına telefon ederek teslim olmasını istedi. Baskılara dayanamayan çalışan teslim olmayı kabul edince Rus polisi tarafından bildirdiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan banka çalışanı ifadesinin alınması için polis karakoluna götürülürken çalışanın eşinin de sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Çaldığı paranın bir kısmı bulunabildi

Rus polisi tarafından gözaltına alınan çalışanın yaşadığı yerde yapılan aramalarda sadece 180 bin ruble (33 bin TL) ele geçirildi. Banka çalışanının polise verdiği ifadede parayı harcadığını söylediği ancak müfettişlerin bu ifadeyi inandırıcı bulmadığı ve bankanın parasını aramaya devam ettiği öğrenildi. Banka soygunu çalışanın özel aracı zararın karşılanması için bankaya verilirken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA