Son dakika haber | Rusya'da apartman bloğunda yangın: 88 daire hasar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Rusya'da apartman bloğunda yangın: 88 daire hasar gördü

Son dakika haberlerine göre Rusya'nın güneyinde bulunan Krasnodar kentinde, büyük bir apartman bloğunda Pazar gecesi yerel saatle 2.15'te yangın başladı.

Son dakika haber | Rusya'da apartman bloğunda yangın: 88 daire hasar gördü
13.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:46

Rusya'nın güneyinde bulunan Krasnodar kentinde, büyük bir apartman bloğunda Pazar gecesi yerel saatle 2.15'te yangın başladı. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangın sonrasında sekiz katlı apartman bloğunda 88 dairenin zarar gördüğü, 300 kişinin ise dairelerinden tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, yangında ciddi yaralanma olmadığını belirtti.   

Acil Durumlar Bakanlığı'nın Krasnodar Bölge Müdürlüğü Pazar günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin alevlerin 4 bin 400 metrekarelik alanda kontrol altına alındığı ifade etti. Müdürlük şefi Oleg Volynkin basına verdiği demeçte "Toplam 88 daire hasar gördü. Sekizinci kat tamamen yandı" dedi. Yetkililer, can kaybı ve ciddi yaralanma olmadığını ve yangının dikkatsizlikten çıktığını ifade etti. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Erol Mütercimler
Magazin Kanye West Beren Saat Fahriye Evcen Ozan Çolakoğlu
Spor Adem Büyük Eddie Newton Malcolm Thomas Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Fırtına Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Rusya'da apartman bloğunda yangın: 88 daire hasar gördü - Krasnodar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 11:46:30. #1.15#
title