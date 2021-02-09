Son dakika haber | Rusya'da alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada
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Son dakika haber | Rusya'da alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada

09.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:43
Son dakika haber | Rusya'da alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada

Son dakika gündem haberine göre Rusya'da alkollü sürücü yaya geçinden geçen iki kişiye çarptı.

Rusya'da alkollü sürücü yaya geçinden geçen iki kişiye çarptı. Kaza kameraya yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da alkollü sürücü dehşet saçtı. Aracıyla hızla seyreden alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yaya geçidinde geçmekte olan 2 kişiye çarparak, yoluna devam etti. Yaralanan iki kişiye ilk müdahale bölgede devriye gezen güvenlik güçlerinden geldi. Güvenlik güçleri, yaralı yayalara ilk müdahalede bulundu. Söz konusu kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 42 yaşındaki alkollü sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi. Yaralıların yoğun bakıma kaldırıldığı, durumlarının ağır olduğu ifade edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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