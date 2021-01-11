Son dakika haber | Rusya'da Aliyev, Paşinyan ve Putin'den ortak bildiri
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Son dakika haber | Rusya'da Aliyev, Paşinyan ve Putin'den ortak bildiri

11.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:55
Son dakika haber | Rusya'da Aliyev, Paşinyan ve Putin'den ortak bildiri

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın gelişimine yönelik Moskova'da gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bildiri imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın gelişimine yönelik Moskova'da gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bildiri imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Moskova'da Dağlık Karabağ'ın gelişimine dair ortak toplantı düzenledi. Toplantının ardından Putin, Aliyev ve Paşinyan, ortak bildiriye imza attı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür ederek, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Dağlık Karbaağ'da durum sakin, 48 bin mülteci bölgeye dönüş yaptı"  dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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