Son dakika haber... Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.

AA, Islam Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.

Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title