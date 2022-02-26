Son dakika haber... Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.
AA, Islam Doğru - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.
Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını veto etti.
AA / Islam Doğru - Güncel