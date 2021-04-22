Son dakika haber! Rusya Başbakan Yardımcısı, Irak'ta güvenlik ve savunma alanında iş birliğini görüştü
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Son dakika haber! Rusya Başbakan Yardımcısı, Irak'ta güvenlik ve savunma alanında iş birliğini görüştü

Son dakika haber! Rusya Başbakan Yardımcısı, Irak'ta güvenlik ve savunma alanında iş birliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov'u Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov'u Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme sırasında Salih bölgenin gerginliği azaltmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Irak'ın istikrarı bölge istikrarının temelidir ve ayrılmaz parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İkili ilişkiler kapsamında güvenlik ve savunma alanlarının geliştirilmesinin de ele alındığı görüşmede, Irak ve Rusya arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkiler de değerlendirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı da ikili ilişkilerin güçlendirilmesini istedikleri Irak'ın, istikrarı ve egemenliğini desteklediklerini ve terörle mücadelesinde yanında durduklarını aktardı.

Borisov, daha önce Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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