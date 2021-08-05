Son dakika haberleri! Rusya, Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik gönderdi
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Son dakika haberleri! Rusya, Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik gönderdi

Son dakika haberleri! Rusya, Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan sınırlarına yapılan silahlı saldırı ve tacizlerin ardından Rusya, Ermenistan'ın Tavuş Bölgesi sınırına askeri birlik gönderdi.

Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan sınırlarına yapılan silahlı saldırı ve tacizlerin ardından Rusya, Ermenistan'ın Tavuş Bölgesi sınırına askeri birlik gönderdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hatlarında defalarca ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerine taciz atışı yapmasının ardından bölgede gerilimin artması üzerine Rusya devreye girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Rusya'dan sınır hatlarına askeri birlikler talep etmesinden sonra Rusya tarafından Ermenistan'ın Tavuş Bölgesi sınır hattına birlik gönderildiği bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilerek, "Rus sınır muhafızları, Tavuş bölgesindeki Eskipara köyünün bulunduğu yere konuşlandırıldı. Ayrıca bölgede lojistik destek tesisinin inşasına devam edilmektedir" denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasının sonunda Rus birliklerinin bölgeye gönderilmesini, Rusya-Ermenistan işbirliğine dayandırılarak, "Bu süreç Ermeni-Rus işbirliği çerçevesinde yürütülüyor" ifadeleri kullanıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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