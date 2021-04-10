Son dakika haber! Rusya, ABD'yi Ukrayna meselesinde "sorumlu" yaklaşım sergilemeye çağırdı

Son dakika haberler: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye, Ukrayna meselesinde "sorumlu" yaklaşım sergileme çağrısında bulunduRus Ria haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye, Ukrayna meselesinde "sorumlu" yaklaşım sergileme çağrısında bulundu

Rus Ria haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin bu meselede "sorumlu yaklaşım sergilemesi" gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Washington'u bu ciddi konuda, başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz." dedi.

Ryabkov, ABD'nin Ukrayna'nın doğusu meselesiyle ilgili gerekli adımları atacağını umduğunu belirterek, "Elbette, ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi artırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Ryabkov, Ukrayna konusunda ABD ile Dışişleri ve Savunma bakanlıkları seviyesinde temasların olmadığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu