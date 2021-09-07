Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyinde mülteci kampını hedef aldı: 5 yaralı
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Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyinde mülteci kampını hedef aldı: 5 yaralı

Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyinde mülteci kampını hedef aldı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Maaret Misrin kasabasının batısında yer alan Meryem mülteci kampını hedef alan hava saldırıları sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil yaralandı, kampta ise maddi hasar meydana geldi.

Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Maaret Misrin kasabasının batısında yer alan Meryem mülteci kampını hedef alan hava saldırıları sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil yaralandı, kampta ise maddi hasar meydana geldi.

Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Maaret Misrin kasabasının batısında yer alan Meryem mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Mültecileri hedef alan saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil yaralanırken, kampta ise mültecileri kaldığı çadırların yanması sonucu maddi hasar meydana geldi. Saldırının ardından kısa süre içinde olay yerine sevk edilen Sivil Savunma ekipleri ise, arama kurtarma çalışmaları başlattı. Ayrıca ekipler, kampta çıkan yangını söndürmek ve yaralıları çevredeki sahra hastanelerine kaldırmak için de çalışmalar yürüttü.

Öte yandan son zamanlarda İdlib kırsalı, yerel halkın Türkiye ile sınır bölgelerine yerleşmesinin yanı sıra birçok sivilin yaralanmasına ve ölmesine neden olan şiddetli hava ve topçu saldırılarına tanık olmuştu.

(Yousef Talha/İHA)

Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyinde mülteci kampını hedef aldı: 5 yaralı
Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyinde mülteci kampını hedef aldı: 5 yaralı
Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyinde mülteci kampını hedef aldı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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