Son dakika haber! Rus savaş uçakları Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi
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Son dakika haber! Rus savaş uçakları Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi

18.02.2021 13:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:16
Son dakika haber! Rus savaş uçakları Fransız uçaklarını Karadeniz'de engelledi

Son dakika haberler: Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağı, Fransa'ya ait 2 uçağı Karadeniz üzerinde engelledi.

Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağı, Fransa'ya ait 2 uçağı Karadeniz üzerinde engelledi.

Rus radarları, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mirage 2000 ve KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Karadeniz üzerinde yol alırken ülke sınırlarına yaklaştığını tespit etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeyken Rus hava sahası kontrol alanına yaklaşan hedefler tespit edildi. Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için Güney Askeri Bölgesi'nden 2 adet SU-27 savaş uçağı kalkış yaptı. Radar tarafından tespit edilen hedeflerin Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mirage 2000 ve KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı olduğu belirlendi. Rus savaş uçakları, yabancı uçakları Rus sınırından uzaklaştırdıktan sonra askeri üsse geri döndü" denildi.

Açıklamada Fransız uçaklarının Rus sınırlarını ihlal etmediği belirtilirken, Rus savaş uçaklarının Fransız uçaklarını uzaklaştırma eyleminin uluslararası hava sahası kullanımına yönelik kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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