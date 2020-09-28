Son dakika haber... Rus savaş uçağı, Alman keşif uçağını engelledi
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Son dakika haber... Rus savaş uçağı, Alman keşif uçağını engelledi

28.09.2020 22:51 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:55
Son dakika haber... Rus savaş uçağı, Alman keşif uçağını engelledi

Son dakika habere göre Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının, ülke sınırlarına yaklaşan Alman gözetim uçağının engellediğini duyurdu.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının, ülke sınırlarına yaklaşan Alman gözetim uçağının engellediğini duyurdu.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rus Su-27 tipi savaş uçağının, Alman R-8A Poseidon tipi gözetim uçağını engellediği duyuruldu. NDDC, Alman gözetim uçağının Rusya sınırlarına yaklaştığı sırada, Baltık Denizi üzerinde engellendiğini belirtti.


Son dakika haber... Rus savaş uçağı, Alman keşif uçağını engelledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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