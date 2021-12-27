RUS SAVAŞ GEMİSİ 'ORSK', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 09.40'ta Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 113 metre uzunluğundaki 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', saat 10.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.