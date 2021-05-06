Son dakika haber: RUS SAVAŞ GEMİSİ, 'NOVOCHERKASSK' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rus savaş gemisi, boğazı geçerek Ege Denizi'ne yol aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı