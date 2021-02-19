Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğaz'ından geçt
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Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğaz'ından geçt

19.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:26
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğaz'ından geçt

Son dakika gelişmesine göre Rus savaş gemisi "Novocherkassk" İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus savaş gemisi "Novocherkassk" İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus Karadeniz donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rus Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstanbul Boğazından geçiş yaparken geminin üzerinden bulunan askerlerin hatıra fotoğrafı çektiği görüldü. Savaş gemisi Boğaz geçişini tamamladıktan sonra Marmara Denizi'ne açıldı.


- İstanbul
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğaz'ından geçt
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğaz'ından geçt
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğaz'ından geçt
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğaz'ından geçt

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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