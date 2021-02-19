Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğaz'ından geçt
19.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:26
Son dakika gelişmesine göre Rus savaş gemisi "Novocherkassk" İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı.
Rus savaş gemisi "Novocherkassk" İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı.
- İstanbul
Rus Karadeniz donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rus Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstanbul Boğazından geçiş yaparken geminin üzerinden bulunan askerlerin hatıra fotoğrafı çektiği görüldü. Savaş gemisi Boğaz geçişini tamamladıktan sonra Marmara Denizi'ne açıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı