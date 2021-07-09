Son dakika haber! Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberleri: Rus Donanması'na ait savaş gemileri 'Kondopoga' ile 'Alexander Otrakovsky', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait savaş gemileri 'Kondopoga' ile 'Alexander Otrakovsky', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 11.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 027 borda numaralı 'Kondopoga' ile 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur Yolcu' sembolü ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemilerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı