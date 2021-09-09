Son dakika haber! Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 40 sivili öldürdüğü iddia edildi
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Son dakika haber! Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 40 sivili öldürdüğü iddia edildi

Son dakika haber! Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 40 sivili öldürdüğü iddia edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Nana-Mambere şehrinde, Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'nun düzenlediği operasyonda 40 sivili öldürdüğü iddia edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Nana-Mambere şehrinde, Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'nun düzenlediği operasyonda 40 sivili öldürdüğü iddia edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Wagner Grubu askerleri, Nana-Mambere şehrinin Bossom bölgesinde bulunan Fulani kampına operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çocukların ve kadınların da olduğu 40 sivil hayatını kaybetti.

Operasyondan kurtulan kamp sakinlerinin sınırı geçerek Kamerun'a sığındığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, 31 Mart'ta yayımladıkları raporda, OAC'de 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana devam eden şiddetli saldırılar ve insan hakları ihlallerinin ardında hükümetle hareket eden Rus Wagner grubu olduğunu bildirmişti.

Raporda, ihlaller arasında toplu infazlar, keyfi gözaltılar, sorgulamalar sırasında işkence, sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi, sivil tesislerin gelişigüzel hedef alınması, sağlık hakkı ihlalleri ve insani yardım aktörlerine yönelik artan saldırıların da yer aldığı aktarılmıştı.

Ayrıca raporda, bu suiistimaller için hiçbir soruşturma ve hesap verebilirlik mekanizmasının olmadığını vurgulanmıştı.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

Wagner paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya ve Mozambik'te faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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