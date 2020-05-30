Son dakika haber... Rus kamu şirketinin darbeci Hafter için bastığı 1 milyar dolarlık sahte Libya dinarı yakalandı
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Son dakika haber... Rus kamu şirketinin darbeci Hafter için bastığı 1 milyar dolarlık sahte Libya dinarı yakalandı

Son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, bir Rus kamu şirketince Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'in güdümündeki sözde merkez bankası için basılan 1,1 milyar dolar değerindeki sahte Libya dinarına Malta makamlarının el koyduğunu açıkladı.

Son dakika haber... Rus kamu şirketinin darbeci Hafter için bastığı 1 milyar dolarlık sahte Libya dinarı yakalandı
30.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:51

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir Rus kamu şirketince Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'in güdümündeki sözde merkez bankası için basılan 1,1 milyar dolar değerindeki sahte Libya dinarına Malta makamlarının el koyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, Malta hükümetinin Rus kamu şirketi Goznak tarafından ülkenin doğusundaki gayrimeşru paralel bir yapı tarafından sipariş edilen 1,1 milyar dolar değerindeki sahte Libya dinarı banknotlarına el konulduğuna ilişkin 26 Mayıs'taki duyurusunu memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Trablus'taki hükümetin yönetimindeki Merkez Bankası'nın ülkenin tek meşru merkez bankası" olduğu aktarıldı.

Rusya tarafından basılan sahte banknotların daha önce de ülkede dolaşıma sokulmasının Libya'nın ekonomik zorluklarını artırdığına dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin "Birleşmiş Milletler ve uluslararası ortaklarıyla Libya'nın egemenliğini ve istikrarını hedef alan yasa dışı eylemleri önlemedeki arzusunu koruduğu" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu olayın "bir kez daha Rusya'nın Libya'daki istikrarı bozan ve kötü eylemlerine son vermesi gereğini gösterdiğinin" altını çizdi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkenin doğusunda sözde alternatif devlet kurumları oluşturma çabasına girmişti. Bu kapsamda sözde bir merkez bankası kurduran Halife Hafter, bu sayede borçlanmaya çalışmış ve Rusya'da bastırdığı yüklü miktarda sahte Libya dinarı banknotunu dolaşıma sokarak ülkede enflasyona ve Libya dinarının yabancı para birimleri karşısında değer kaybına yol açmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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