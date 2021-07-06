Son dakika haber! Rus istihbarat servisi, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu gözaltına aldı
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Son dakika haber! Rus istihbarat servisi, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu gözaltına aldı

Son dakika haber! Rus istihbarat servisi, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

FSB'den yapılan açıklamada, Latte'nin, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Latte'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet, diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuz ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Latte'ye yönelik gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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