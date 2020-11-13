Son dakika haberleri... Rus heyeti teknik görüşmeler için Ankara'da

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle görüşmelerde Anayasa Komitesinin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlip, Suriyeli sığınmacılar ve PKK/YPG terör örgütünün...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle görüşmelerde Anayasa Komitesinin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlip, Suriyeli sığınmacılar ve PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ele alındığını bildirdi.

Teknik görüşmelerde bulunacak 20 kişilik Rus heyeti Ankara'ya geldi. Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, bir dizi temaslarda bulunmak üzere önce Dışişleri Bakanlığına, ardından da Milli Savunma Bakanlığına geçti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Aksoy, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev arasındaki görüşmede, Anayasa Komitesinin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlip ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durum, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetleri ele alınmıştır. Bu konularda görüş alışverişi yapılmış, ülkemizin tutumu aktarılmıştır" dedi.

Rus heyetinin Milli Savunma Bakanlığındaki temasları sürüyor.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı