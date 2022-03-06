Son dakika haber: Rus bombalarından kaçan Ukraynalı tenisçi, Lyon Açık'ta final oynadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Rus bombalarından kaçan Ukraynalı tenisçi, Lyon Açık'ta final oynadı

AA, Fatih Erel - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Rus bombalarından kaçan Ukraynalı tenisçi, Lyon Açık'ta final oynadı

Son dakika haber... Ukraynalı kadın tenisçi Dayana Yastremska, geçen hafta ülkesinde Rus bombalarından kaçtıktan sonra mücadele ettiği Lyon Açık'ta final oynama başarısı gösterdi.

Ukraynalı kadın tenisçi Dayana Yastremska, geçen hafta ülkesinde Rus bombalarından kaçtıktan sonra mücadele ettiği Lyon Açık'ta final oynama başarısı gösterdi.

Fransa'nın Lyon kentinde oynanan final karşılaşmasında Yastremska, Çinli rakibi Zhang Shuai'ye 6-3, 3-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Shuai, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Final maçı sonrası konuşan Ukraynalı sporcu, turnuvadan kazandığı parayı ülkesine bağışlayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası turnuvadan bir hafta önce memleketi Odessa'da ailesi ile 2 gün yer altı otoparkında kalan ve ardından Tuna nehrinden botla Romanya'ya geçen Yastremska, Lyon Açık'a katılmıştı.

AA / Fatih Erel - Spor

Fransa, Lyon, Rus, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title