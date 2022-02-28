Son dakika: Rus birlikleri Kiev'de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü - Haberler

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Son dakika: Rus birlikleri Kiev'de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Rus birlikleri Kiev'de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü

Son dakika gündem haberi: - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus birliklerinin Kiev'de lojistik deposunu vurması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus birliklerinin Kiev'de lojistik deposunu vurması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde saldırılar devam ediyor. Rus birlikleri başkent Kiev'deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu. Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda ilk patlamalarda 6 kişi, toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy, Rus birliklerinin sürekli olarak lojistik noktaları hedef aldığını ve ciddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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