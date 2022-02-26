- Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı

KİEV - Rus askerleri Ukrayna'nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı.

Ukrayna'daki saldırılar devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden biri olan Melitopol'de Rus askerleri sivil alanları da vurdu. Melitopol'de bulunan bir hastane Rus askerleri tarafından kurşunlandı. Rusya'nın "sivil alanları vurmuyoruz" açıklamasıyla çelişen görüntüler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, "Rusya'nın sivilleri vurmadığını açıklaması koca bir yalan" ifadelerini yeniden gündeme getirdi.