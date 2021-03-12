ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

12.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:29

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkör Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkör Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 14.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkör, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek, saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Rus askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorköre, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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