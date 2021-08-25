Son dakika haber! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haber! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Rus donanmasına ait bir gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait bir gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren, 300 borda numaralı "Smolnyy" isimli 137 metre boyundaki gemi, Marmara Denizi'ne seyrini sürdürdü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

Son dakika haber! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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