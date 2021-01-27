Son dakika haber! Ruhani: "İran'a karşı ekonomik savaş başarısız oldu ve son günlerini yaşıyor"

Gelen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Donald Trump döneminde İran'a karşı yürüttüğü ekonomik savaşın başarısız olduğunu ve son günlerini yaşadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Donald Trump döneminde İran'a karşı yürüttüğü ekonomik savaşın başarısız olduğunu ve son günlerini yaşadığını söyledi.

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD yaptırımları, nükleer anlaşma ve hükümete yönelik eleştirilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer anlaşma konusunda topun Washington sahasında olduğunu ve karşı tarafın taahhütlerine uyması halinde kendilerinin de uyacağını yineleyen Ruhani, "İran'a karşı ekonomik savaş başarısız oldu ve son günlerini yaşıyor. Ekonomik gelişme açısından bir iki ay öncesine göre daha iyi durumdayız. Bizim Avrupalılardan talepte bulunma hakkımız var, onlar talepte bulunmamalıdır. Biz bir sene bekledik ve onlar sürekli söz verdi ancak yerine getirmediler ya da getiremediler." ifadelerini kullandı.

- "Sanal ortamın serbest bırakılması doğru değil fakat engellenmesi de yanlıştır"

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin yargılanmasıyla ilgili olarak da Ruhani, Yargı Erki'ni eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuya dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnternette bant genişliği ülke için büyük bir hizmettir. Bant genişliği için kimse yargılanmamalıdır. Bu iş benim talimatımla oldu. Eğer birisini yargılayacaksanız beni yargılayın. İnternet bant genişliği yolsuzlukla mücadeledir. Kimse yolsuzlukla mücadeleye karşı çıkamaz. Birisini yolsuzlukla mücadele ettiği için çağıracaksanız beni çağırın bakanımı değil."

İnternetteki bant genişliği ve sanal ortamın elektronik alanda istihdam ve iş olanakları oluşturduğunu aktaran Ruhani, pandemi şartlarında eğitimin de çevrim içi yapıldığını hatırlattı.

Reelde olduğu gibi sanal ortamda da suç işlenebileceğini kaydeden Ruhani, ülkedeki internet yasaklarına da tepki gösterek, "Sanal ortamın serbest bırakılması doğru değil fakat engellenmesi de yanlıştır. Sanal ortam olmasaydı korona hastalarını nasıl kontrol edebilirdik? Sanal ortam halkın sağlığına ve mutluluğuna hizmet etmiştir." diye konuştu.

"Hükümeti savunanların ne özgürlüğü var ne de dokunulmazlığı"

Yargı Erki, Meclis ve silahlı kuvvetlerden hükümete tepkili olanlara çağrıda bulunan Ruhani, "Kalan 6 ayda bırakın işimizi yapalım. Bakanımızın 3 erk (Meclis, Yargı Erki, Hükümet) arasında gidip gelmeye gücü yoktur. Hükümeti savunanların ne özgürlüğü var ne de dokunulmazlığı." ifadelerini kullandı.

Ülkede seçimlere ve halkın oyuna önem verilmemesini de eleştiren Ruhani, şunları kaydetti:

"İran yönetiminde işler halkın oyuyla yürüdüğü sürece yenilmeyiz ancak halkın seçimlere yüzde 50 ya da 70 katılımı önemli değildir dediğimizde Allah'ın bu lütfunu kaybedebiliriz. İnşallah böyle bir şey gerçekleşmeyecektir."

Ruhani ayrıca bu senedeki devrim kutlamalarının da salgın şartları nedeniyle farklı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun