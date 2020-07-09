Son dakika haber: Ruhani, "Bazı ihracatçılarımız ülkeye döviz getirmiyor" Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı ihracatçıların yurt dışına satılan ürünlerden kazandıkları 20 milyar euroyu ülkeye getirmediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı ihracatçıların yurt dışına satılan ürünlerden kazandıkları 20 milyar euroyu ülkeye getirmediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Sanayi ve Maden Planlama toplantısında konuştu. Ruhani, yurt dışına sattıkları ürünlerden kazandıkları dövizleri ülkeye getirmeyen ihracatçıları uyardı. Bazı ihracatçıların 20 milyar euro değerinde kazandıkları dövizleri ülkeye getirmediğini belirten Ruhani, "Biz ihracatçılarımızı ABD'nin ekonomik terörizmi ile mücadelede savaşın komutanları ve askerleri olarak görüyoruz. Ancak bazı ihracatçılarımız sattıkları ürünlerden elde ettikleri 20 milyar euro değerindeki dövizleri ülkeye getirmediler. Bu durum karşısında ihracatçılarımız hakkında daha sert kararlar almak zorundayız" dedi.

Korona virüs nedeniyle kapanan sınırların İran'da döviz kurunun artmasına neden olduğunu belirten Ruhani, "Komşu ülkelerle sınırların kapalı olmasından dolayı yeteri kadar ihracat yapamadık. Sınırların aşamalı olarak açılmasıyla ekonomi rahatlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkeye döviz getirmekte zorluk yaşadıklarını belirten Ruhani, İran'nın 41 milyar dolarlık petrol dışı gelir elde edebilecek potansiyelinin olduğunu vurgulayarak, "Bu rakam ülke içerisinde ihtiyaç duyduğunuz dövize karşılık gelmekte" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA