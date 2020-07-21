Son dakika haber: Ruanda'dan 200 bin vatandaşına Kovid-19 desteği Son dakika haberleri: Afrika ülkesi Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahibi 200 bin vatandaşına maddi yardım yaptı.

Afrika ülkesi Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahibi 200 bin vatandaşına maddi yardım yaptı.

Yerel Yönetim Bakanı Anastase Shyaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecindeki yardımlara değindi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi 200 bin vatandaşa maddi yardım yapıldığını aktaran Shyaka, sağlanan yardımlar arasında gıda maddeleri ve hijyen malzemelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Shyaka, "Hükümet ve farklı paydaşlar ile Kovid-19'un olumsuz etkilerine karşı iş birliği sonucunda bu adım atıldı." dedi.

Sağlık Bakanı Daniel Ngamije de virüsle mücadelenin maliyetine işaret ederek, "Hükümet Kovid-19 ile mücadelede bugüne kadar 73 milyon dolar harcamayı öngörmüştü ancak bu rakam 60 milyon dolarda kaldı." bilgisini paylaştı.

Ruanda'da 1582 kişide Kovid-19 tespit edilirken 5 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Hükümet sokağa çıkma yasağını 4 Mayıs'ta esnetirken sınırlar ise henüz açılmadı.

Kaynak: AA