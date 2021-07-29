Son dakika haberi: RTÜK'ten orman yangınları yayınlarıyla ilgili açıklama
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Son dakika haberi: RTÜK'ten orman yangınları yayınlarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: RTÜK'ten orman yangınları yayınlarıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı, "Yayınlarda, orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara ve kulaktan dolma bilgilere riayet edilmemesi, özellikle sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek asılsız haberlere yer verilmemesi sağlıklı bilgi...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı, "Yayınlarda, orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara ve kulaktan dolma bilgilere riayet edilmemesi, özellikle sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek asılsız haberlere yer verilmemesi sağlıklı bilgi akışı açsından kaçınılmazdır" açıklamasını yaptı.

RTÜK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere ülkemizin çeşitli noktalarında orman yangınları çıkmış ve elim hadise aziz vatandaşlarımızı derinden yaralamıştır.

Televizyonlarımızın haber ekipleri de yangınlara ilişkin canlı yayınlar yapmakta ve gelişmeler izleyicilere aktarılmaktadır. Ancak, can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin olarak yapılan yayınlarda, zarar gören bölge halkı başta olmak üzere milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içeriklerin ortaya konulduğu görülmektedir. Toplumsal hassasiyetin oluştuğu bu durumlarda yayıncı kuruluşlarımızın sorumluluk bilinci içinde haberlerini titizlikle ele alması şarttır. 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin ilgili bendinde "Yayın hizmetleri, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur" hükmü yer almaktadır.

Yayıncı kuruluşlarımız bu amir hükmü özenle dikkate alması, haberlerinde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerekmektedir. Bilhassa çocukların ekran başında olabileceği saatlerde korku ve endişe uyandırıcı görüntülerin servis edilmemesi son derece önemlidir.

Yayınlarda, orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara ve kulaktan dolma bilgilere riayet edilmemesi, özellikle sosyal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek asılsız haberlere yer verilmemesi sağlıklı bilgi akışı açsından kaçınılmazdır.

Bu minvalde yayıncı kuruluşlarımızdan bu ve bunun gibi afet durumlarında özel itina beklediğimizin altını çizerek, aksi durumun çeşitli yaptırımları doğuracağını hatırlatırız" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Gündoğan

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