Son dakika haber: Rosneft'in geliri yılın ilk yarısında 3,9 trilyon rubleye yükseldi
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Son dakika haber: Rosneft'in geliri yılın ilk yarısında 3,9 trilyon rubleye yükseldi

Son dakika haber: Rosneft'in geliri yılın ilk yarısında 3,9 trilyon rubleye yükseldi
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in bu yılın ilk yarısındaki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,6 artarak 3,9 trilyon rubleye (yaklaşık 54 milyar dolar) çıktı.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in bu yılın ilk yarısındaki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,6 artarak 3,9 trilyon rubleye (yaklaşık 54 milyar dolar) çıktı.

Rosneft'ten yapılan açıklamada, ocak- haziran döneminde şirketin net karının 382 milyar rubleye (yaklaşık 5,1 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, bu dönemde şirketin gelirinin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,6 artarak 3,9 trilyon ruble olduğu belirtildi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin, şirketin karındaki artışın ana nedeni olarak gösterildiği açıklamada, sermaye giderlerinin ise söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 25 artarak 462 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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