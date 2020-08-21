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Son dakika haber: Rönesans, dünyanın en büyük müteahhitlik şirketi sıralamasında 23'üncülüğe yükseldi

Son dakika ekonomi haberi: Rönesans İnşaat, 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası...

Son dakika haber: Rönesans, dünyanın en büyük müteahhitlik şirketi sıralamasında 23'üncülüğe yükseldi
21.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:17

Rönesans İnşaat, 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde, bu yıl bir önceki yıla göre on basamak birden yükselerek 23'üncü sırada yer aldı.

Rönesans Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Rönesans İnşaat Avrupa'nın da en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi olurken, Türk şirketleri arasındaki liderliğini de korudu. Rönesans İnşaat, gelirlerinin yüzde 70'ini yurt dışındaki projelerden elde ederken, yurt dışında büyümeye ve ülkeye döviz girdisi sağlamaya devam ediyor.

Rönesans Holding'in geçen sene sonu konsolide cirosunun 5,4 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, holdingin hayata geçirdiği projeler, ülkeye yurt dışından getirdiği döviz ve tüm dünyada sağladığı istihdam ile Türkiye'ye ve dünyaya değer katmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Rönesans Holding'in, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makine fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.

Açıklamada, Rönesans Holding'in, uluslararası çalışmalarını, dünyada yeni bir enerji hattı açılmasını sağlayan Yamal LNG Üretim Tesisi, dünyanın en uzun demir yolu Gotthard Base Tüneli, Avrupa'nın en yüksek binası Lakhta Center, Hollanda'nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel gibi geniş yelpazedeki projeleriyle sürdürdüğü hatırlatıldı.

Rönesans Sağlık Yatırım'ı da bünyesinde bulunduran Rönesans Holding, Japon Sojitz ortaklığıyla hayata geçirdiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ENR'nin düzenlediği "Küresel En İyi Projeler" yarışması "Sağlık Hizmetleri" kategorisinde Merit Ödülü'nün de sahibi oldu.

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Kaynak: AA

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