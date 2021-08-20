Son dakika haber: Romanyalı yönetmen Nanau, "CineLink Talks" etkinliğinde belgesel film yapım sürecini anlattı
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Son dakika haber: Romanyalı yönetmen Nanau, "CineLink Talks" etkinliğinde belgesel film yapım sürecini anlattı

Son dakika haber: Romanyalı yönetmen Nanau, 'CineLink Talks' etkinliğinde belgesel film yapım sürecini anlattı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Romanyalı film yönetmeni ve yapımcısı Alexander Nanau, "Collective" adlı filminin yapım sürecine ve çalışma metodolojisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Romanyalı film yönetmeni ve yapımcısı Alexander Nanau, "Collective" adlı filminin yapım sürecine ve çalışma metodolojisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

27. Saraybosna Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "CineLink Talks" etkinliğini yapımcı Martichka Bozhilova yönetti.

Nanau, bir film yapımcısı olarak, kurmaca bir filmden önce belgesel çekmek istediğini belirterek, "Belgesel hayatı, dünyayı analiz ederek deneyimlemenin çok iyi bir yolu. Bu nedenle benim için doğru olanın bu olduğunu düşündüm." dedi.

Hikaye anlatımıyla ilk tanışmasının, dedesinin küçükken okuduğu hikayelerdeki karakterlerle başladığını anlatan yönetmen, Romanya'da çektiği belgeseldeki karakterlere benzer bir çocukluk yaşadığını ifade etti.

Yapımcılığın zorluklarına değinen Nanau, "Gözleme dayalı belgesel filmlerde en azından birkaç ay araştırma süreci gerekiyor. Bir hikayenin geliştiğine emin olmam lazım. Ancak bundan sonra yatırım bulma ve çekim sürecine geçebilirim." diye konuştu.

Nanau, çekimlerin bazen günde 1-2 saat, bazen de çok daha uzun sürebildiğini, karakterin günlük yaşantısını takip etmenin gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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Son dakika haber: Romanyalı yönetmen Nanau, "CineLink Talks" etkinliğinde belgesel film yapım sürecini anlattı - Haberler
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