Romanya'da ayı kostümlü geleneksel yılbaşı kutlaması

Romanya'nın Comanesti kentinde geleneksel kıyafetlerle ayı kostümü giyen bölge halkı, müzik eşliğinde dans ederek yeni yılı kutladı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'in kuzeydoğusundaki Comanesti kentinde geleneksel yılbaşı kutlaması yapıldı. Ayı kostümü giyen halk, davul sesleri eşliğinde ritüel ile yeni yılı kutladı. Geleneğe göre hayvan kürkü giyen dansçılar köylerde evleri dolaşarak şarkı söyleyip dans ediyorlar. Geleneksel dansla yeni yıl karşılanırken, geride kalan yılın kötü anılarının kovulduğuna inanılıyor. Yerel halk, çok sayıda gencin Avrupa ülkelerine göç etmesi nedeniyle geleneğin gelecek yıllarda unutulmasından endişe duyuyor.

(İHA)