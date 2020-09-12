Son dakika haber | Rizeli Alper, yavru köpeği annesi ile buluşturmak için derenin karşısına geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Rizeli Alper, yavru köpeği annesi ile buluşturmak için derenin karşısına geçti

Son dakika haberleri: Rize'de küçük çocuk yavru köpeği annesi ile buluşturmak için derenin karşısına geçti.

Son dakika haber | Rizeli Alper, yavru köpeği annesi ile buluşturmak için derenin karşısına geçti
12.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:51

Rize'de küçük çocuk yavru köpeği annesi ile buluşturmak için derenin karşısına geçti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde serinlemek için Fırtına Deresi'ne giren Alper Ateş isimli çocuk, derenin karşısında bulunan anne ve yavru köpeğini kurtarmak için korkusuzca dereye girdi. Anne köpek kendi çabasıyla derenin karşısına geçerken, yavru köpeği kucağına alan Alper Ateş korkusuzca derenin karşısına geçerek yavru köpeği kurtardı. O anlar orada bulunan ailesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - RİZE

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Canan Ergüder Yasemin Özilhan Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Malcolm Thomas Josef De Souza Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Rizeli Alper, yavru köpeği annesi ile buluşturmak için derenin karşısına geçti - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 17:54:39. #1.15#
title