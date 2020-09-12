Son dakika haber | Rizeli Alper, yavru köpeği annesi ile buluşturmak için derenin karşısına geçti Son dakika haberleri: Rize'de küçük çocuk yavru köpeği annesi ile buluşturmak için derenin karşısına geçti.

Rize'de küçük çocuk yavru köpeği annesi ile buluşturmak için derenin karşısına geçti. Rize'nin Ardeşen ilçesinde serinlemek için Fırtına Deresi'ne giren Alper Ateş isimli çocuk, derenin karşısında bulunan anne ve yavru köpeğini kurtarmak için korkusuzca dereye girdi. Anne köpek kendi çabasıyla derenin karşısına geçerken, yavru köpeği kucağına alan Alper Ateş korkusuzca derenin karşısına geçerek yavru köpeği kurtardı. O anlar orada bulunan ailesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - RİZE Kaynak: İHA