Son dakika haber! Rize Valisi Çeber: "Eğitime cuma günü de ara vermeye tüm öğrencilerim atmacalarımla birlikte karar veriyorum"

RİZE (İHA) - Rize Valisi Kemal Çeber'in sosyal medyada öğrencilerle esprili sohbeti okuyanları gülümsetti. Öğrencilere 'atmacalarım' diye hitap eden Vali Çeber, "Eğitime cuma günü de ara vermeye tüm öğrencilerim atmacalarımla birlikte karar veriyorum" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Valilik Twitter hesabı üzerinden öğrencilerin kar tatili talebine yanıt verdi. Öğrencilere 'atmacalarım' diye seslenen Vali Çeber, bazı tweetleri örnek göstererek, "Çok güzel ve geçerli mazeret mesajları va"' ifadeleri kullanarak bir öğrencinin, "Valim biz okul tatil olur diye okul kıyafetlerimizi makineye attık onlar bu soğukta da kurumaz yarını da tatil yapsak" talebini paylaştı. Çeber açıklamalarının devamında ise 24 Aralık 2021 Cuma günü için okulun tatil olduğunu duyurdu.

Rize Valisi Kemal Çeber sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli öğrencilerim, atmacalarım yine bir kış ve yine ben yazıyorum. Ama bu sefer bir mesajlık sonra sizi takip. O kadar yazdınız ki ve ben sizi o kadar seviyorum ki size kıyamadım.

Yoğun taleplerinizi, değerlendirmelerinizi 'müdürlerin' yorumlarının önüne aldım ve dedim ki; benim atmacalarım okullarına gitmek için her fedakarlığı yapar, her zorluğu göze alır, her şartta okula gitmek için uğraşır. Ama gel gör ki ortalık gerçekten çok fazla kar, buz. Her ne kadar öğrencilerim illa okula gidelim dese de ben onlara kıyamıyorum, birinin tırnağı incinse ben o acıyı yüreğimde hissederim.

Sevgili atmacalarım aşağıda sadece 1-2 tanesini gösterdiğim çok güzel ve geçerli mazeret mesajları var. Dolayısıyla atmacalarımın hemen hemen oy birliği ile verdiği kararı onaylıyorum. Aksini söyleyen müdüre aşk olsun diyorum ve aşağıda resmi formatı ile yazdığımız hali ve şekliyle eğitime cuma günü de ara vermeye tüm öğrencilerim atmacalarımla birlikte karar veriyorum." - RİZE