Son dakika haber | Rize Valiliği sel ve heyelan esnasında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile görüntü paylaştı
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Son dakika haber | Rize Valiliği sel ve heyelan esnasında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile görüntü paylaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Rize Valiliği 13 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olaylarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında...

Rize Valiliği 13 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olaylarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile ilgili görüntü paylaştı.

Son dakika haber | Rize Valiliği sel ve heyelan esnasında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile görüntü paylaştı
Son dakika haber | Rize Valiliği sel ve heyelan esnasında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile görüntü paylaştı
Son dakika haber | Rize Valiliği sel ve heyelan esnasında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile görüntü paylaştı
Son dakika haber | Rize Valiliği sel ve heyelan esnasında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile görüntü paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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