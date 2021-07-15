Son dakika haber | Rize'deki sel ve heyelanlardan etkilenen 2 çay fabrikasında hasarlar gideriliyor

Son dakika haber: Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, Rize'deki sel ve heyelanlardan etkilenen 2 yaş çay fabrikasında hasar giderme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, Rize'deki sel ve heyelanlardan etkilenen 2 yaş çay fabrikasında hasar giderme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Rize'de 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan ÇAYKUR'a ait 2 yaş çay fabrikasının da etkilendiği belirtildi.

Etkilenen tesislerin Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikaları olduğu kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ekibi geceden itibaren fabrikalardaki durumu yerinde takip ederek tedbirler alınmasını sağladı. Fabrikalarda selin sürüklediği rüsubatın temizlenmesi için iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Yapılacak çalışma ile fabrikalar birkaç güne yeniden devreye alınarak yaş çay işleyecek."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Müdür Alim, kentte yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek kaybolan vatandaşların bir an önce bulunmasını temenni etti.

Devletin tüm kurumları ile yaraları sarmak için seferber olduğuna işaret eden Alim, selden etkilenen fabrikaların da en kısa sürede devreye alınacağını kaydetti.

Alim, selden etkilenen hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Rabb'im bu ve benzeri afetlerden ülkemizi, milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal