Son dakika haber... Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca jandarmaya teslim oldu
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Son dakika haber... Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca jandarmaya teslim oldu

05.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:16
Son dakika haber... Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca jandarmaya teslim oldu

Son dakika haberi: Rize'de yeğenini silahla öldürdükten sonra gömen kişi jandarmaya teslim oldu.

Rize'de yeğenini silahla öldürdükten sonra gömen kişi jandarmaya teslim oldu.

Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde ikamet eden H.A. (51), jandarmaya giderek kendisi ile aynı adı taşıyan yeğeni H.A'yı (36) dün silahla ateş ederek öldürdüğünü ardından da köydeki çaylık araziye gömdüğünü bildirdi.

Rize Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri, H.A'nın gösterdiği yeri kazarak cesede ulaştı.

H.A'nın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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