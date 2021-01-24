Son dakika haber! Rize'de yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Rize'de yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi

24.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:26
Son dakika haber! Rize'de yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Gelen son dakika haberine göre Rize'nin İyidere ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Rize'nin İyidere ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalecik köyünde Ali Karafazlıoğlu'na ait 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.

Yangında, evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Engin Altay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Özdemir Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk İtfaiye Nijerya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Rize'de yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 20:28:33. #1.14#
title