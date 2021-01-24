Son dakika haber! Rize'de yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Gelen son dakika haberine göre Rize'nin İyidere ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Rize'nin İyidere ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalecik köyünde Ali Karafazlıoğlu'na ait 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.

Yangında, evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal