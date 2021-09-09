Son dakika haber | Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber | Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Rize'de düzenlenen operasyonda 6 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Rize'de düzenlenen operasyonda 6 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kalkandere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, şahısların üzerinde ve aracın içerisinde gizlenmiş 522 gram metamfetamin, 6 gram esrar maddesi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 6 SIM kart, 2 not defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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