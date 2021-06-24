Son dakika haber: Rize'de silahlı kavgada bir kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Rize'de silahlı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haber: Rize'de silahlı kavgada bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Rize'nin Derepazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez Caddesi'ndeki taksi durağı yanında birlikte yürüyen Sadık Karaoğlu (42) ve Yusuf Y. (38) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Y, üzerinde taşıdığı tabancayla Karaoğlu'na ateş etti.

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Karaoğlu, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından başlattığı çalışmayla Yusuf Y'yi yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi
Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Lütfü Türkkan Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Cristiano Mert Müldür Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Rize'de silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:12:09. #1.16#

title