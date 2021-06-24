Son dakika haber: Rize'de silahlı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haberler: Rize'nin Derepazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez Caddesi'ndeki taksi durağı yanında birlikte yürüyen Sadık Karaoğlu (42) ve Yusuf Y. (38) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Y, üzerinde taşıdığı tabancayla Karaoğlu'na ateş etti.

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Karaoğlu, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından başlattığı çalışmayla Yusuf Y'yi yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı