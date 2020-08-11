Son dakika haber | Rize'de selin ardından hasar tespiti ve temizlik çalışması başladı
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Son dakika haber | Rize'de selin ardından hasar tespiti ve temizlik çalışması başladı

Son dakika haberleri: RİZE 'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, toprak kaymaları ve su baskınlarına yol açtı.

Son dakika haber | Rize'de selin ardından hasar tespiti ve temizlik çalışması başladı
11.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:16

RİZE 'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, toprak kaymaları ve su baskınlarına yol açtı.  Kentte sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıkarken, Gündoğdu Mahallesi'nde 7 katlı 3 bloğun bodrum katları ile bir mermer atölyesini basan su ve heyelanın taşıdığı balçığı temizleme çalışması başlatıldı.

Kentte, dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yollar göle döndü. Yollardaki sular nedeniyle araçlar, trafikte güçlükle ilerlerken, bazı köylerde de ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle çevresinden geçen derenin debisinin yükselmesi sonucu, Gündoğdu Mahallesi'nde 7 katlı 3 bloğun bodrum katlarını ve bir mermer atölyesini su bastı.

HEYELAN NEDENİYLE OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDI

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı.  Gündoğdu Mahallesi'nde Veliköy yolu üzerinde meydana gelen heyelanda ise yamaçtan kopan toprak kütlesi, seyir halindeki bir otomobilin kısmen toprağa gömülmesine yol açtı. Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişinin çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı.

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar Köyü'nde, evlerine yakın noktada meydana gelen heyelanda mahsur kalan aynı aileden 6 kişi de, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yağışın etkisini azalttığı kent genelinde sağanak ve beraberinde oluşan küçük çaplı heyelanlarda can kaybı yaşanmadığı da bildirildi.

TEMİZLİK VE HASAR TESPİTİNE BAŞLANDIBölgede sel ve heyelanların neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte en fazla hasar, Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle halkı, sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen iş yerlerini temizlemeye başladı. Sel ve heyelan sonucu bölgedeki bazı tarım arazileri de zarar gördü. Zararlara ilişkin hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.

MERMER ATÖLYESİ BALÇIKLA DOLDUGündoğdu Mahallesi'ndeki bir mermer atölyesi de sel suları ve heyelandan nasibini aldı. Heyalan sonucu yamaçtan gelen kopan toprak yığını iş yerine doldu. Temizlik çalışmalarının sürdüğü iş yerinde maddi hasar oluştu. İş yeri çalışanı Levent Şenlioğlu, "Yağmur şiddeti saat 17.00 sıralarında artırdı. İş yerimizin araksındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Her şey bir anda oldu. İş yerini su ve balçık doldu. Hasarımız büyük, ama çok şükür bir can kaybı ve yaralımız olmadı" dedi.

SEL BİZİ BURADA DA BULDU

Bodrum katlarını su basan site sakinlerinden Yusuf Karabıçak, 2010 yılından kentte meydana gelen selde evinin hasar görmesi üzerine apartmana taşındıklarını anlatarak, "Çevremizdeki küçük derenin debisinin artmasıyla evlerin bodrum katlarını su bastı. Oradaki evlerdeki eşyalarda hasarlar var. Evler şu an boşaltılmış. 2010 yılında da selden etkilenmiş ve buraya taşınmıştık. Sel bizi burada da buldu" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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