Son dakika haber! Rize'de sağanak etkili oldu (3) Gelen son dakika haberlerine göre HEYELAN NEDENİYLE OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDIRize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı.

HEYELAN NEDENİYLE OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDI Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı. Gündoğdu Mahallesi'nde Veliköy yolu üzerinde meydana gelen heyelanda ise yamaçtan kopan toprak kütlesi, seyir halindeki bir otomobilin kısmen toprağa gömülmesine yol açtı. Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişinin çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı.

Kaynak: DHA