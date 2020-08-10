Son dakika haber! Rize'de sağanak etkili oldu (3)
Gelen son dakika haberlerine göre HEYELAN NEDENİYLE OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDIRize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı.
10.08.2020 19:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:07
HEYELAN NEDENİYLE OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDI
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı. Gündoğdu Mahallesi'nde Veliköy yolu üzerinde meydana gelen heyelanda ise yamaçtan kopan toprak kütlesi, seyir halindeki bir otomobilin kısmen toprağa gömülmesine yol açtı. Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişinin çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı.
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Kaynak: DHA