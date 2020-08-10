Son dakika haber: Rize'de sağanak etkili oldu Son dakika haberi: Rize'de sağanak etkili oldu (2)EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜRize'de, öğleden sonra etkisini artıran sağanakla birlikte yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Rize'de sağanak etkili oldu (2) EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ Rize'de, öğleden sonra etkisini artıran sağanakla birlikte yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sular altında kalan yol üzerindeki araçlar, uzun kuyruklar oluştururken, bazı köylerde ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. HEYELAN ANI KAMERADA Gündaoğdu Mahallesi'ne bağlı Veriköy yolunda da, şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. 2 evin bulunduğu alandaki çay bahçesinin yer aldığı yamacın kopmasıyla birlikte heyelanın meydana gelme anı da, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR) RİZE, (DHA) Kaynak: DHA