Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapıların yıkımı sürüyor
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Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapıların yıkımı sürüyor

31.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:35

Rize'de zeminindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başladığı için "Pisa Kuleleri" diye adlandırılan iki binanın da aralarında bulunduğu yapıların, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımı devam ediyor.

Rize'de zeminindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başladığı için "Pisa Kuleleri" diye adlandırılan iki binanın da aralarında bulunduğu yapıların, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımı devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık iki yıldır devam eden kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmaları sonucunda 3 bin 88 metrekarelik alandaki 12 binada, 8 Ocak'ta başlayan yıkım işlemleri sürüyor.

Zeminindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başladığı için "Pisa Kuleleri" diye adlandırılan iki binanın daha önce yıkıldığı çalışmalar kapsamında bir bloğun yıkımı da kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılan binaların yerine yenileri inşa edilecek.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapıların yıkımı sürüyor
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapıların yıkımı sürüyor
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapıların yıkımı sürüyor
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapıların yıkımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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