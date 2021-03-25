Son dakika haber | Rize'de kaçak silah operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Rize'de kaçak silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Rize'de kaçak silah operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2 şahsın ikametinde yapılan aramada silah atölyesi ve silah yapında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2 şahsın ikametinde yapılan aramada silah atölyesi ve silah yapında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi ve Kurtuluş köyünde T.B. ve S.B. isimli şahısların evinde ve evlerine bağlı eklentilerinde gerçekleştirilen aramada silah atölyesine rastlandı. Ayrıca aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet 9 mm mermi, 3 adet kabze, 1 adet tabanca namlusu, 7 adet tabanca yayı, 1 tabanca yapımında kullanılan matkap, 2 adet mengene, 1 adet spiral makinesi, 1 adet fırın ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken ele geçen malzemelere el konularak, şüpheli şahıslar T. B. ve S. B. gözaltına alındı. - RİZE

Son dakika haber | Rize'de kaçak silah operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Rize'de kaçak silah operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 22:58:58. #1.15#
title