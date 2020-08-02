Son dakika haber: Rize'de denizde hortum oluştu
Son dakika güncel haberi: Karadeniz'de, Rize açıklarında hortum meydana geldi.
02.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:06
Karadeniz'de, Rize açıklarında hortum meydana geldi.
Çayeli ilçesinde etkili olan yağışın ardından sahilden açıkta oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.
Denizde birkaç dakika boyunca etkisini sürdüren hortum, bazı vatandaşlarda endişe yaratırken bazıları ise hortumu cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA